فرق السما الأكثر استماعًا في ألبوم نبيل شعيل

تصدرت أغنية "فرق السما" للفنان الخليجي نبيل شعيل، أغاني الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، إذ أصبحت هي الأغنية الأكثر استماعا بين باقي الأغاني.



واجتازت أغنية «فرق السما» حاجز الربع مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حققت 288 ألف مشاهدة بعد طرح الألبوم في 16 ديسمبر الجاري.



وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت ألبوم نبيل شعيل والذي يحمل اسم «فرق السما 2019» وذلك حصريًا عبر تطبيق ديزر DEEZER في منتصف ديسمبر الجاري، قبل أن تطرحه على يوتيوب.



ويضم الألبوم الذى يتعاون فيه نبيل شعيل مع عدد من المؤلفين والشعراء والملحنين والموزعين، ما يقرب من 6 أغان انتهى من تسجيلها تماما.