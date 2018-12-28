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36 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:50 م
36 سفينة إجمالي الحركة
36 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ان حركة السفن بالموانئ سجلت اليوم 36 سفينة.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن كما يتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة وغادر الميناء سفينتي حاويات وسفينتين بضائع عامة كما يتواجد علي الارصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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