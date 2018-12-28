36 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ان حركة السفن بالموانئ سجلت اليوم 36 سفينة.



سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن كما يتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات.



استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة وغادر الميناء سفينتي حاويات وسفينتين بضائع عامة كما يتواجد علي الارصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.