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فن

شاهد .. حلا شيحة فى كواليس زلزال

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:58 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ظهرت الفنانة حلا شيحة فى لوك مختلف اثناء تصوير دورها فى مسلسل "زلزال" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان والذى ينافس به فى رمضان المقبل.

وكشفت الصورة عن بعض ملامح شخصية حلا شيحة فى المسلسل حيث تقدم شخصية بنت بلد من طبعة شعبية حيث ارتدت جلابية ومنديل يغطى رأسها.

يذكر ان مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.
شاهد .. حلا شيحة فى كواليس زلزال

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