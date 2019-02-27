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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تدعو الصحفيين لـ الاحتشاد والمشاركة في الانتخابات

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:26 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعت الهيئة الوطنية للصحافة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الأول من مارس القادم، الصحفيين للمشاركة في الانتخابات، لاختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي وإعلاء مبادئ الشفافية والحريات العامة.

وأهابت الهيئة الوطنية للصحافة بأعضاء الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات، لضمان نزاهتها واستقلاليتها، وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحفيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن ومواجهة الإرهاب والتطرف المتربص ببلادنا، خاصة في ظل الهجمات الدنيئة الخسيسة التي يشنها الإرهاب.

وأكدت الهيئة أن دعوتها تنطلق من الحرص على خروج الانتخابات بالصورة التي يرجوها جموع الصحفيين، وتأمل أن تخرج الانتخابات بأعلى درجات المشاركة إعمالًا للنزاهة والحيدة والشفافية، وإعلاء المصالح العليا لزملاء المهنة.

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