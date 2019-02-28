الجبير يكشف جرائم إيران في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان

أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية، موقع المملكة الراسخ من القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وخطر إيران على اليمن.





وقال "الجبير"، في تغريدات عبر موقع "تويتر": "ألقيت كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين في جنيف، حيث أكدت أن المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تشهد تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات، وفي تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة السعودية".





وتابع: "أكدت في جنيف موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت موقف المملكة الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".