الصين تطالب بمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في إفريقيا بمساعدات تنموية

طالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ببذل جهود دولية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في إفريقيا عبر تعزيز المساعدات المخصصة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية هناك.



وقال تاو –في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/- إنه يتعين على الشركاء الدوليين زيادة مساهماتهم المقدمة إلى إفريقيا في المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والتجارة والارتباط وغيرها من قطاعات البنية التحتية، مع دعم الدول الإفريقية على تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.



كما طالب تاو ببذل جهود لمساعدة بلدان إفريقيا في الحد من الفقر، وتطوير الاقتصاد، وتحسين الأحوال المعيشية للشعوب، فضلا عن المساعدة في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف تاو أنه يجب على المجتمع الدولي أن يولي اهتماما كبيرا بقضايا مثل الشباب والمرأة والطفل في القارة السمراء، إلى جانب قضيتي اللاجئين والتوظيف، مع توفير المساعدات الإنسانية بما تستلزمه احتياجات الاتحاد الأفريقي والبلدان الإفريقية، وتوفير المساعدة البناءة عبر الاستفادة الكاملة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة بناء السلام، وغيرهما من الآليات.



ودعا المبعوث الصيني إلى دعم دولي لبناء قدرات إفريقيا في مجالي السلم والأمن، قائلا: إن عمليات حماية السلم والأمن التي يقودها الاتحاد الإفريقي أصبحت وسائل مهمة للتجاوب مع الأزمات في إفريقيا، وتكمل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على نحو مهم.



وأكد تاو أنه يجب على الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفعالة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والمحلية في تعزيز بناء قدراتها في مجال بناء السلام ودعم البلدان الإفريقية في تسوية قضايا القارة عبر نهج إفريقي، مشددا على مساندة بلاده للأمم المتحدة في تقديم دعم مالي مستدام ومتوقع لعمليات الاتحاد الإفريقي الخاصة بحماية السلم والأمن، والعمل مع الاتحاد للتغلب على مشكلات التمويل التي تخص عملياته لحماية الأمن والسلم.