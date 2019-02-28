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رياضة

أهلي ٢٠٠١ يواجه النجوم غدًا في بطولة الجمهورية

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» ضيفًا على فريق النجوم غدًا الجمعة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٢٩ من بطولة الجمهورية.

الأهلي يخوض المباراة وهو يسعى لتعويض نتيجة المباراة السابقة، بعدما تعادل على ملعبه أمام مصر للمقاصة بهدف لمثله.

ورغم التعادل في الجولة السابقة، إلا أن الأهلي واصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٦٥ نقطة، جمعهم من الفوز في ٢٠ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٦٥ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ١٣ هدفًا.

وتتبقى لفريق ٢٠٠١ مباراتان مؤجلتان، أمام حرس الحدود، وبتروجت من الجولتين ٢١ و ٢٦ للموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.

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