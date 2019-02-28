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فن

تعليق صادم من ليدي جاجا على شائعة علاقتها العاطفية بـ برادلي كوبر.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:50 م
ليدي جاجا
ليدي جاجا
شروق إبراهيم
حلت النجمة العالمية ليدي جاجا ضيفة برنامج jimmy kimmel live مع الإعلامي الأمريكي جيمي كاميل، احتفالا لحصدها جائزة أفضل أغنية أصلية في الأوسكار يوم الأحد الماضي عن فيلمها shallow.

وأعربت ليدي جاجا عن صدمتها من الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها على علاقة بالنجم العالمي برادلي كوبر، وأنه سبب انفصالها عن خطيبها.

وقالت ليدي جاجا: "السوشيال ميديا أصبحت المراحيض العامة للإنترنت"، نافية تلك الشائعة جملة وتفصيلا لتؤكد أن كل ما يجمعها بـ برادلي كوبر كيمياء فنية وعلاقة صداقة قوية بعد أن شاركها في فيلم a star is born.

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