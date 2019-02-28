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ديني

رمضان عفيفي: شماتة الإخوان ليست من سمات المسلمين.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
عبر الشيخ رمضان عفيفى، من علماء الأزهر، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان الإرهابية فى حادث محطة مصر، الذى أسفر عن وفاة 20 شخصا، وعشرات المصابين، قائلا: "هذا ليس من سمات الإسلام".

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "مستنين مصيبة عشان يشمتوا ويقولوا آدى الحكومة اللى اختارتوها".

وأشار إلى أن هؤلاء الشامتين ذكرهم القرآن فى قول الله تعالى: "إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".

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