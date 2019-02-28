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فن

ميريام فارس تتألق بـ الأزرق في أحدث إطلالة

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:24 م
ميريام فارس
ميريام فارس
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميريام" خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أزرق، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن ميريام فارس عادت الى الغناء بعد فترة من الغياب بسبب وعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش لمدة طويلة ".

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كليب أغنية باللهجة الخليجية "قومي" التي وصلت لـ 6 ملايين ونصف مشاهدة.
ميريام فارس تتألق بـ الأزرق في أحدث إطلالة

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