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فن

"م البداية" تواصل تصدر ألبوم محمد حماقي بـ 14 مليون مشاهدة

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تواصل أغنية «م البداية» تصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد «كل يوم من ده»، بعدما حققت 14 مليون و488 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية «صور» في المركز الثاني، برصيد 5 ملايين و900 ألف مشاهدة، بعدها أغنية «خدني إليك» في المركز الثالث برصيد برصيد 5 ملايين و700 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزل، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر علي، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير".

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