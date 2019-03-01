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ناسا تحذر من كويكب بقوة 15 قنبلة نووية قد يدمر الأرض نهاية ديسمبر

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن تحذيرات لسكان الأرض بشأن كويكب من الممكن أن يدمر الحياة على كوكب الأرض، نهاية العام الجاري.

وبحسب سبوتنك، حددت "ناسا" فهناك 31 احتمالا للفترة بين عامي 2019 و2101 لارتطام الكويكب الذي يحلق في الفضاء بالأرض.

وقالت "ناسا" في بيان لها إن الكويكب المدمر يطلق عليه اسم (2010 GD37)، وحددت أقرب موعد محتمل لارتطام الكويكب بالأرض هو 28 ديسمبر 2019، يليه احتمال في 21 كانون أول من عام 2093.

وبنت "ناسا" توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 19 مرة خلال عام 2010، ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلومتر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلوجرام.

وتبلغ قوة ارتطام الكويكب بالأرض، في حال حدوثه، 260 ألف ميغاطن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما يعادل 260 تريليون كيلو غرام من متفجرات الـ "TNT"، أو ما يعادل حوالي 15 مليون قنبلة نووية بحجم تلك التي ألقيت على هيروشيما.

وتبلغ نسبة احتمال ارتطام الكويكب بالأرض فلي نهاية هذا العام 0.000000070 في المئة، ورغم ضآلته يبقى احتمالا قائما، حسب علماء ناسا.

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