راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس الفنان راغب علامة، حيث نشر الأخير صورة له برفقته عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعلّق "علامة"على الصورة قائلا: ‏السوبرستار ‎ راغب علامة يلتقي العماد جوزيف عون ويصفه بأنه «القائد الذي له وللمؤسسة العسكرية أفضال كبيرة على أمننا وحياتنا".



ووجه "راغب" التحية لأبطال ‎ الجيش اللبناني قائلا:«تحية إكبار الى أبطال جيشنا وإلى الشهداء الذين استشهدوا لكي يبقى لبنان حرً مستقلًا".