ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:05 ص
راغب علامة
راغب علامة
محمد بدران
استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أمس الفنان راغب علامة، حيث نشر الأخير صورة له برفقته عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلّق "علامة"على الصورة قائلا: ‏السوبرستار ‎ راغب علامة يلتقي العماد جوزيف عون ويصفه بأنه «القائد الذي له وللمؤسسة العسكرية أفضال كبيرة على أمننا وحياتنا".

ووجه "راغب" التحية لأبطال ‎ الجيش اللبناني قائلا:«تحية إكبار الى أبطال جيشنا وإلى الشهداء الذين استشهدوا لكي يبقى لبنان حرً مستقلًا".
راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور
راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور
راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

ترشيحاتنا

سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها

رئيس الفيفا: قطر غير قادرة على استضافة 48 منتخبا في كأس العالم 2022

7 سنن طلب النبي المواظبة عليها يوم الجمعة

سبوتنك: أوبر تسعى للاستحواذ على كريم

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

بعد حادث محطة مصر.. البرلمان يظهر العين الحمراء.. نواب:عازمون على محاسبة المتهم أيا كان منصبه.. ونطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الواقعة

شاهد أغرب هاتف في العالم يطرح في الأسواق ببطارية تستمر 50 يوما

محسن صالح يوجه رسالة لـ محمد صلاح

65 دولة تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 بمصر

وفاء عامر تعلن عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

مقتل شاب بالغردقة حاول القفز من عقار بعد احتجازه من 5 أفراد لخلافات مالية

طرق علاج اضطرابات التبول وأمراض المثانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟