تعرف على السن المناسبة لاستخدام الأطفال فيس بوك

نشعر دائما بالخوف من استخدام أطفالنا لتطبيق الفيس بوك، إلا أن التطبيق قام بعمل نسخة للاطفال، وايضا ماسنجر خاص بالاطفال.



ويبدو أن تطبيق الفيس بوك ماسنجر للاطفال يعمل بشكل مشابه لفيس بوك ماسنجر العادي، حيث يتضمن مميزات مثل الدردشة الجماعية ، ومكالمات الفيديو أو الصوت وحتى مرشحات الوجه مثل تلك المستخدمة على سناب شات.



ولكن بدلًا من الارتباط بحساب المستخدم على Facebook ، يتم ربط حساب فيس بوك للاطفال بحساب أحد الوالدين، ليتم مراقبة كل ما يفعله الأطفال.



وفقًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ، يُحظر على الأطفال دون سن 13 عامًا الحصول على حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي . ومع ذلك ، وفقا لفيسبوك هذا التطبيق الجديد متوافق مع قانون حماية خصوصية الأطفال COPPA وآمنة للأطفال تحت سن ال 12 سنة.



يمكن للآباء الذين يتحكمون في الحساب الخاص بأطفالهم و قائمة جهات اتصال، والموافقة عليها أو حظر أحد من جهات الاتصال الجديدة، ويمكن لكل من الوالدين والأطفال الإبلاغ عن مستخدمين آخرين والذين ينشرون سلوكيات غير لائقة، ويتم فحص المحتوى ، مثل ملفات GIF والصور على التطبيق ، للتأكد من أنه يناسب جميع الفئات العمرية.



وشددت شركة فيس بوك أيضًا على أن مستخدمي Messenger Kids لن يتم ترحيلهم إلى Facebook أو Messenger بعد أن يبلغوا 13 عامًا وأن يُسمح لهم قانونيًا بالحصول على حسابات. أيضًا ، لا يمكن حذف الرسائل داخل التطبيق ، لذلك سيتمكن الأهل من التحقق من أجهزة أطفالهم لقراءتها.