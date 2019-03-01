رئيس كوريا الجنوبية: سول ستتعاون مع واشنطن وبيونج يانج بعد فشل المحادثات

قال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لضمان إبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي بعد يوم من فشل المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج بسبب مسألة العقوبات.



وانتهت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام أمس الخميس بعد تقليص مدة المحادثات في أعقاب فشل الجانبين في إبرام اتفاق بشأن حجم العقوبات التي ستخفف عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.



ويلعب مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية دورا فعالا في دعم جهود إنهاء المواجهة في شبه الجزيرة الكورية واجتمع مع كيم ثلاث مرات في العام الماضي ويحاول تسهيل مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة.



وقال مون في كلمة ألقاها في سول "تتواصل حكومتي عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتتعاون معهما بهدف دعم محادثاتهما للتوصل إلى تسوية كاملة بأي وسيلة".



وذكر مون أيضا أن كوريا الجنوبية ستتشاور مع الولايات المتحدة بشأن سبل استكمال مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية منها مشروع تطوير سياحي في منطقة جبل كومجانج ومجمع كايسونج الصناعي وكلاهما في كوريا الشمالية.



وقال ترامب إن المحادثات التي أجريت على مدى يومين أحرزت تقدما جيدا لكن من المهم عدم التسرع بإبرام اتفاق سيء. وذكر أنه انسحب بسبب رفضه مطالب كوريا الشمالية.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي بعد اختصار وقت المحادثات "كان الأمر كله يتعلق بالعقوبات. بشكل أساسي كانوا يريدون رفع كل العقوبات ونحن لا يمكننا فعل ذلك".