ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية.. الأحد

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:55 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أحمد محرم
نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيتوجه إلى الرياض، للقاء وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء المقرر عقده في الرياض، سيناقش خلاله الوزير الروسي العلاقات السعودية– الروسية وسبل تطويرها.

وأشارت الوزارة إلى أن "لافروف" سيجري جولة على دول الخليج، يوم الأحد المقبل، تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في الفترة بين 3-7 مارس.

وسيبحث لافروف خلال جولته، أهم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحاجة إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الحوار الشامل والنظر المتبادل في مصالح جميع الأطراف المعنية.

ترشيحاتنا

غلق الدائري جزئيا 20 يومًا.. فيديو

حيل لفتح الهواتف المغلقة عند تعرض صاحبه لحادث أو مكروه

خطيب المسجد النبوي يكشف عن أمر يجعل الله تعالى يؤدي عنك ديونك.. فيديو

«مات أثناء افتتاح المحطة».. قصة أول قتيل بحادث سكك حديدية في العالم

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

متحدث النيابة الإدارية يكشف عقوبات الموظف مدمن المخدرات ويتسبب فى وفاة بشر

قد يزعجك صوت أنفاسك.. تعرف على أهدأ 6 أمتار في العالم

اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

مفاجأة فى درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة..فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

شاهد.. طرح أول روبوت لتوصيل البريد للمنازل
محافظ قنا: إقبال على المشاركة في 100 مليون صحة.. و705 فرق طبية تقدم الخدمة
محافظ قنا يخضع للكشف الطبي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بوحدة الترامسة.. فيديو
صانع كليم يدوي بفوه: مهنتنا مهددة بالانقراض.. وأصبحنا 2000 عامل.. فيديو وصور
فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟