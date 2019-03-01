وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية.. الأحد

نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيتوجه إلى الرياض، للقاء وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء المقرر عقده في الرياض، سيناقش خلاله الوزير الروسي العلاقات السعودية– الروسية وسبل تطويرها.



وأشارت الوزارة إلى أن "لافروف" سيجري جولة على دول الخليج، يوم الأحد المقبل، تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في الفترة بين 3-7 مارس.



وسيبحث لافروف خلال جولته، أهم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحاجة إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الحوار الشامل والنظر المتبادل في مصالح جميع الأطراف المعنية.