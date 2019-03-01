لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والذين يشاهدون أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة من التليفزيون يوميًا هم أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة.



كما كشفت الدراسة أجريت على أكثر من 3600 من كبار السن، عن أن مشاهدة الكثير من الأفلام الوثائقية أو برامج التوك شو تقلل قدرتهم على تذكر الكلمات بنسبة تصل إلى 10 في المائة.



ويقول الباحثون القائمون على الدراسة إن الإفراط في التركيز في برامجك المفضلة قد يؤدي إلى إجهاد معرفي يؤدي إلى فقدان الذاكرة.



كما أكدت الدراسة أن التليفزيون مرتبط بالتغييرات في بنية دماغ المشاهد لا سيما في المناطق المسؤولة عن التعلم والذاكرة.