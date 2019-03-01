أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو

قال محمد رمضان، أحد الأبطال المشاركين في إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر، إنه فوجئ باصطدام القطار بسرعة كبيرة بالرصيف، مضيفا: "حاولنا نساعد المصابين والضحايا، ومكناش خايفين وقت الحادث وربنا ألهمنا الصبر والناس كانت بتجري علينا وتقولنا طفينا ومكنش ينفع نسيبهم".



ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن أحد الأبطال المشاركين في إنقاذ مصابي حادث القطار، في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن النيران انتشرت بشكل كبير عقب اصطدام القطار في الرصيف، مضيفا: "قمت باستخدام جركن مياه للمساعدة في إطفاء النيران التي تشتعل في أجساد الناس".



وتابع: "نمتلك طفاية حريق في الكشك الذي نعمل فيه ولدينا إسعافات أولية في الكشك ولكن كنا في حالة ذهول ورعب كبيرة".

