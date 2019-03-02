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رياضة

ليدز يونايتد يكتسح ويست بروميتش برباعية في الشامبيونشيب بحضور حجازي

السبت 02/مارس/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
سقط فريق ويست بروميتش أمام مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-0 في قمة من قمم دوري الدرجة الأولي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الـ"تشامبيونشيب".

وشارك نجم المنتخب المصري أحمد حجازي في لقاء اليوم كاملا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في اللقاء الماضي بالدوري أمام شيفيلد يونايتد.

وافتتح أهداف فريق ليدز يونايتد اللاعب بابلو هيرنانديز في الدقيقة الأولي من عمر اللقاء، وسجل اللاعب باتريك بامفورد هدفين في الدقيقة 28 و63 على الترتيب، واختتم اللاعب الويسكي أهداف المباراة في الدقيقة 2+90.

وتوقف رصيد ويست بروميتش عند النقطة ال60 محتلا المركز الرابع، فيما صعد فريق لييدز لصدارة التشامبيون شيب حيث ارتفع رصيد ل67 نقطة.

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