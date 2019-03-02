ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير جبنة دايت في المنزل تكفي لشهر

السبت 02/مارس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر الجبنة القريش من أهم منتجات الألبان المستخدمة في الدايت لأنها طبيعية قليلة الدسم والملح، ومع ارتفاع سعرها خلال الفترات السابقة أصبح من الأفضل تحضيرها في المنزل وتخزينها لأطول فترة ممكنة؛ للتناول في أي وقت مع ضمان مصدرها وجودتها بدلًا من الجاهزة المباعة في المحلات، فيما يلي أهم أسرار تحضير وتخزين الجبنة القريش أو الدايت في المنزل بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

للتحضير:
- تعتمد القريش في تحضيرها على اللبن الطازج غير المعلب فمن الأفضل شراؤه من محل ألبان موثوق به حتى يسهل استخدامه وينتج الكثير من الجبن وذلك إذا كنت جودته عالية.

- في الغالب يتم تحضير الجبن القريش بطريقة تقليدية من خلال وضع لبن طازج غير مغلي وتركه في طاجن فخار في درجة حرارة الغرفة خارج الثلاجة مدة لا تقل عن 6 ساعات أو أكثر حتى يفصل "يقطع" ويكون الجبنة ذاتيًا بدون إضافة الخل، ومن ثم تتم تصفيته.

- وفي حال عدم التمكن من تنفيذ الخطوة السابقة تتم تدفئة اللبن ووضع الخل عليه حتى يفصل "يقطع" تماما، ومن ثم يقلب ويترك مغطى لمدة 5 أو 6 ساعات لتمام الفصل وتكوين الجبن.

ويوضع لكل كيلو من اللبن الطازج ربع كوب من الخل الأبيض.

- بعد تمام قطع اللبن وتحوله لجبن ومياه، يصفى في مصفاة ضيقة جدًا لفصل الجبنة عن المياه أو ما يسمى ب"لبن الشرش" وفي هذه المرحلة يجب تركها لفترة لتصفى تماما ولفها بشاش حتى تبرد ويتماسك قوامها ويحكم لفها هنا على حسب الشكل المراد تقديمها به.

تخزين الجبنة القريش:
- تحضر علب تخزين الطعام وتغسل وتجفف.
- توضع الجبنة القريش بعد تقسميها كقطع في العلب وعليها ما تبقى من اللبن الشرش "المياه التي تم تصفية الجبن منها في الخطوات السابقة".
- تغلق علبة الجبن بإحكام وتوضع في الثلاجة أو الفريزر حسب الرغبة وكثافة الاستخدام.
· من الممكن رش القليل من الملح على الجبن وحفظها لإعطائها مذاق مالح خفيف وذلك حسب الرغبة.

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم السبت 2 /3 /2019 في مصر والدول العربية

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

المستكاوي: فقدان جروس للسيطرة وراء مناوشات لاعبي الزمالك.. فيديو

الكابيتانو في ليلة انطلاقه مع الأهلي.. إنجازات عديدة محليًا وأفريقيًا

رسالة مهمة للعاملين بـ الشرقية للدخان من وزير قطاع الأعمال..فيديو

كواليس مروعة لـ محاولة اغتصاب طالبة وقتلها في كرداسة.. فيديو

شاهد... مهارة محمد صلاح بأقدام طفل إيراني تبهر العالم

على طريقة رونالدو.. هدف عمر السومة العالمي في مرمى الاتحاد.. فيديو

شاهد.. الكلاب تنهش جسد رضيع داخل كومة قمامة بشبرا الخيمة

شارون يبعث رسالة من قبره لـ نتنياهو: الفساد غير كاف لإسقاطك في الانتخابات

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟