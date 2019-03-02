طريقة تحضير جبنة دايت في المنزل تكفي لشهر

تعتبر الجبنة القريش من أهم منتجات الألبان المستخدمة في الدايت لأنها طبيعية قليلة الدسم والملح، ومع ارتفاع سعرها خلال الفترات السابقة أصبح من الأفضل تحضيرها في المنزل وتخزينها لأطول فترة ممكنة؛ للتناول في أي وقت مع ضمان مصدرها وجودتها بدلًا من الجاهزة المباعة في المحلات، فيما يلي أهم أسرار تحضير وتخزين الجبنة القريش أو الدايت في المنزل بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



للتحضير:

- تعتمد القريش في تحضيرها على اللبن الطازج غير المعلب فمن الأفضل شراؤه من محل ألبان موثوق به حتى يسهل استخدامه وينتج الكثير من الجبن وذلك إذا كنت جودته عالية.



- في الغالب يتم تحضير الجبن القريش بطريقة تقليدية من خلال وضع لبن طازج غير مغلي وتركه في طاجن فخار في درجة حرارة الغرفة خارج الثلاجة مدة لا تقل عن 6 ساعات أو أكثر حتى يفصل "يقطع" ويكون الجبنة ذاتيًا بدون إضافة الخل، ومن ثم تتم تصفيته.



- وفي حال عدم التمكن من تنفيذ الخطوة السابقة تتم تدفئة اللبن ووضع الخل عليه حتى يفصل "يقطع" تماما، ومن ثم يقلب ويترك مغطى لمدة 5 أو 6 ساعات لتمام الفصل وتكوين الجبن.



ويوضع لكل كيلو من اللبن الطازج ربع كوب من الخل الأبيض.



- بعد تمام قطع اللبن وتحوله لجبن ومياه، يصفى في مصفاة ضيقة جدًا لفصل الجبنة عن المياه أو ما يسمى ب"لبن الشرش" وفي هذه المرحلة يجب تركها لفترة لتصفى تماما ولفها بشاش حتى تبرد ويتماسك قوامها ويحكم لفها هنا على حسب الشكل المراد تقديمها به.



تخزين الجبنة القريش:

- تحضر علب تخزين الطعام وتغسل وتجفف.

- توضع الجبنة القريش بعد تقسميها كقطع في العلب وعليها ما تبقى من اللبن الشرش "المياه التي تم تصفية الجبن منها في الخطوات السابقة".

- تغلق علبة الجبن بإحكام وتوضع في الثلاجة أو الفريزر حسب الرغبة وكثافة الاستخدام.

· من الممكن رش القليل من الملح على الجبن وحفظها لإعطائها مذاق مالح خفيف وذلك حسب الرغبة.