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أخبار العالم

الكويت تكشف موعد فتح قنصليتها الجديدة في الصين

السبت 02/مارس/2019 - 07:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف السفير الكويتي لدى الصين، سميح جوهر حيات أن بلاده قررت فتح قنصلية ثالثة لها في الصين، مؤكدًا أن القنصلية الجديدة ستكون في مدينة شنجهاي الصينية، وسيتم افتتاحها قريبا.

وقال حيات في تصريحات لوكالة "شينخوا" الصينية: " الكويت ستفتح في وقت قريب جدا قنصلية عامة في مدينة شانجهاي، كثالث قنصلية للكويت في الصين بعد القنصليتين الحاليتين في مدينة قوانجتشو ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، لتصبح للكويت سفارة و3 قنصليات عامة في الصين".

وتابع أن الكويت ستتخذ قرارا في وقت قريب جدا لتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية للكويت أمام الصينيين، ولا سيما بعد انتهاء الدراسات الخاصة بهذا الشأن من الجهات المختصة بالبلاد، حيث سيتم إعلانه بالتشاور مع الحكومة الصينية.

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