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رياضة

فيدرر يحرز لقبه المئة بتتويجه ببطولة دبي للتنس

السبت 02/مارس/2019 - 07:15 م
صدى البلد
ريهام بكير
انتزع روجر فيدرر لقبه المئة في مسيرته ببطولات لاعبي التنس للمحترفين بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تيتيباس 6-4 و6-4 في نهائي بطولة دبي يوم السبت.

وبات فيدرر الذي نال 20 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى ثاني لاعب في عصر الاحتراف ينتزع لقبه رقم 100 عقب الأمريكي جيمي كونورز الذي نال 109 ألقاب.

وثأر السويسري فيدرر أيضا من هزيمته أمام تيتيباس في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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