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رياضة

المجلس الدولي لكرة القدم يعلن 7 تعديلات في قانون اللعبة.. تعرف عليها

السبت 02/مارس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
ريهام بكير
أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم السبت، في أبردين باسكتلندا.

يضم المجلس الدولي لكرة القدم، الاتحاد الدولي «فيفا»، واتحادات انجلترا، ويلز، اسكتلندا وايرلندا الشمالية، ويتحمل مسئولية مناقشة قوانين كرة القدم وإجراء تعديلات عليها.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث أوضحت المتابعات أن مراجعة اللقطات لا تؤثر عن استئناف اللعب بشكل سريع ولا تتوقف المباراة لهذا الغرض أكثر من دقيقة كل 3 مباريات في المتوسط.

كما تم اتخاذ قرار بمحاولة تسهيل تعامل حكم الساحة مع حكم الفيديو، والإسراع بشكل أكبر من مراجعة اللقطات.

وجاءت التعديلات كما يلي:

- فيما يخص لمسة اليد، في حالة عدم التعمد يمكن احتساب خطأ، على سبيل المثال؛ تسجيل هدف مباشرة من لمسة باليد أو الذراع (حتى لو كان عن غير تعمد) وأن يقوم اللاعب بالتسجيل أو خلق فرصة للتسجيل، عقب الحصول على الكرة عن طريق اليد أو الذراع بدون تعمد لا يمكن السماح بها.

- فيما يخص استبدال اللاعب، فإن اللاعب المستبدل يجب أن يترك الملعب من أقرب نقطة لحدود الملعب.

- إشهار البطاقات الصفراء والحمراء لسوء السلوك من جانب مسئولي الفرق.

- الكرة لا يجب أن تترك منطقة الجزاء في ركلة المرمى والركلات الثابتة بالنسبة للفريق المدافع داخل منطقة الجزاء.

- اتخاذ إجراءات بالنسبة للاعبين الذين يقومون بصناعة المشاكل للحائط البشري.

- تغيير أسلوب إسقاط، ويتم السماح بلعب كرة مسقطة في بعض المواقف عندما تلمس الكرة الحكم.

- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى في ركلات الجزاء.

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