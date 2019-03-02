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رياضة

الأهلي يكشف تفاصيل إنشاء 10 أكاديميات للنادى فى إفريقيا

السبت 02/مارس/2019 - 07:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بملف أكاديميات الأهلي في الخارج والتي يترأسها محمد الجارحي، عضو المجلس، اجتماعا اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة؛ لاستكمال المناقشات حول جميع البنود الخاصة بملف الأكاديميات الجديدة التي يرغب الأهلي في إنشائها في الوطن العربي وإفريقيا، وذلك وفقا لتوجه مجلس الإدارة نحو زيادة شعبية الأهلي في قارة إفريقيا بشكل خاص، والذي يتزامن مع التوجه العام للدولة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع اليوم العرض المقدم من غانا لإنشاء أكاديمية تحمل اسم النادي الأهلي هناك حيث تمت دراسة العرض جيدا من كافة جوانبه.

وحددت اللجنة التي تضم الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، وخالد بيبو مدير الأكاديميات، وأمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين، وعبدالمنعم شطة نجم الأهلي الأسبق، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية بالنادي، خطة العمل في ملف الأكاديميات بإفريقيا، حيث تم الاتفاق على أن تضم المرحلة الأولى إنشاء أكاديميات في «تونس وكينيا والسودان وأنجولا وغانا».
وتضم المرحلة الثانية، إنشاء أكاديميات في «السنغال وليبيا وأثيوبيا وأوغندا وزامبيا».

وكثفت اللجنة من اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل الوصول إلى الدراسة النهائية لملف الأكاديميات في الخارج، على أن يتم عرض هذه الدراسة على مجلس الإدارة؛ من أجل التصديق عليها والبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية نحو تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الملف.

من جانبه ، قال محمد الجارحي، إن الأهلي يسعى إلى تحقيق أهداف واضحة من ملف الأكاديميات في الخارج، موضحًا أن تحقيق الأهداف الفنية يأتي في المقام الأول من خلال الاستفادة من مواهب قارة إفريقيا، في دعم فريق الكرة مستقبلا، خاصة في ظل التغير الكبير الذي طرأ على سوق الانتقالات في اللاعبين الأفارقة على وجه التحديد، كما يسعى الأهلي إلي تحقيق هدف استثماري، وذلك من خلال أكاديميات الخليج أو تسويق اللاعبين.

وأشار الجارحي، إلى أن اللجنة حددت بعض المعايير في اختيار البلاد التي سيتم إنشاء أكاديميات بها، ومن بينها تحديد الفئات العمرية من 10 سنوات إلى 15 سنة، ومن 15 سنة إلى 21 سنة، إلى جانب بعض الأمور الخاصة التي تضمن نجاح الفكرة وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي.

وشدد الجارحي، على أن اللجنة قامت بدراسة تجارب الأندية الأوروبية في قارة إفريقيا، لاسيما التي حققت نجاحا من قبل في ملف الأكاديميات، واستفادت من مواهب قارة إفريقيا، إلى جانب دراسة طريقة الشراكة في البلاد التي سيتم انشاء اكاديميات بها.

ووجه محمد الجارحي، الشكر لجميع أعضاء اللجنة، على المجهود الذي بُذل خلال الفترة الماضية، كما وجه رسالة شكر خاصة للدكتور سعد شلبي على المجهود الكبير الذي بذله في هذا الملف؛ للوصول إلى دراسة شاملة قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.

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