موسى: سائق جرار محطة مصر المنكوب فُصل لتعاطى المخدرات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى؛ أن السائق المتهم في حادثة محطة مصر كان مفصولا لتعاطيه المخدرات؛ مستنكرا عودته إلى العمل.



وتساءل موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ من الشخص الذي وافق على عودة هذا السائق الذي يتعاطي المخدرات للعمل؛ موضحا ان هذا السائق المدمن المسئول عن قتل المصريين بإهماله.



وأضاف موسى: «كيف لمتعاطي مخدرات أن يقود جرار قطار يستأمن على أرواح المصريين ... بيركب القطارات في مصر يوميا مليون ونص ودا أمن وطني لازم يتم التعامل معها بشكل أفضل من ذلك».

