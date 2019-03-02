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خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 10:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني حسين
قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق، إن العصر الذي نعيشه مرتبط بتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن التكنولوجيا والسوشيال ميديا ركيزة أساسية في حياتنا اليومية ولا يمكننا إيقاف هذا المد التكنولوجي.

وأضاف "الرشيدي" في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي "، " لو توافرت توعية اجتماعية سليمة ما وصلنا إلى حالة التأثر الشديد بالسوشيال ميديا، التي تُستخدم من خلال عناصر مخربة وهدامة من الخارج.

وتابع:" نحن نتعرض لحرب معلوماتية شرسة موجهة ضد الشعب المصري من خلال السوشيال ميديا والإنترنت، والهدف الأول من الشائعات والحرب المعلوماتية هو بث حالة من الإحباط وزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية".

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