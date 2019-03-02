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رياضة

سقوط مُذل لـ روما أمام لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد هاني
خسر فريق روما بـ 3 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعته مع لاتسيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 في الدوري الإيطالي "الكالشيو".

وأشعل لاتسيو صراع المركزين الرابع والخامس والذي يشاركه فيه روما الخاسر أمامه وميلان العائد بقوة مع جاتوزو في المباريات الأخيرة.

أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم الإكوادورى فيليبى كايسيدو فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد انفراد تام بمرمى روما، ثم راوغ الحارس ووضعها فى المرمى الخالى.

وفى الشوط الثانى أضاف المهاجم تشيرو إيموبيلى ثانى أهداف لاتسيو فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم دانيلو كاتالدى ثلاثية لاتسيو فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده للنقطة 41 فى المركز السادس، بينما توقف رصيد روما عند 44 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الذى يتصدره يوفنتوس برصيد 69 نقطة. 

ويحتل روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يأتى لاتسيو فى المركز الثامن برصيد 38 نقطة، علما بأن يوفنتوس يتصدر برصيد 69 نقطة.

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