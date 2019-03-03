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أصل الحكاية

لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي

الأحد 03/مارس/2019 - 05:01 ص
سقوط كوبري كفر الجمال
سقوط كوبري كفر الجمال على الطريق الزراعي
أحمد سالم - كريم عاطف - تصوير أشرف العمدة
لحظات لم تمر بسهولة منذ الوهلة الأولى على أهالي قرية كفر الجمال بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، كان صوت الارتطام كفيلا ببعث الفزع في النفوس، لكنها هدأت في الأخير عندما استوضحت الأحداث أن الحادث بلا مصابين.

يروي محمد سيد، طالب في كلية الهندسة، أن منزله القريب من مزلقان كفر الجمال الذي شهد الحادث انتفض فجأة على صوت تحطم كبير لم نعرف له سبب، فاتجهنا مهرولين إلى مصدر الصوت نحن والعشرات من الأهالي لتفقد الأمر.

"كنا نتوقع من المشاهدات الأولى أن الحادث قد يخلف مصابين، لكن عامل المزلقان طمأن الجميع بأنه لم يشاهد أي من المارة أسفل أو أعلى كوبري المشاة".

يتابع محمد " ما رأيناه كانت سيارة نقل كبيرة تحمل أحد الأوناش قادمة من القاهرة إلى الإسكندرية، لكن ذراع الونش كان مرتفعا مع انخفاض الكوبري ما أدى إلى هذا الارتطام.

وقال محمد إن السائق مر بأكثر من 7 كباري على الطريق لكننا نشكو دائما من انخفاض مستوى هذا الكوبري، حيث إنه ثابت الارتفاع مع كل تحديثات أو تعلية للأسفلت.

ويضيف أحد أهالي القرية ويدعى "علاء"، أن الأهالي اطمأنت نفوسهم عندما وجدوا أنه لا خسائر بشرية، فاستجابو لتوجيهات الشرطة ورجال الأمن بالابتعاد عن مكان الحادث لحين رفع الكوبري وفتح الطريق.

وأضاف أن الكوبري لم يكن بحالة سيئة على الإطلاق لكنه كان منخفضا بعض الشيء وهو ما أدى إلى سقوطه.
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي
لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي

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