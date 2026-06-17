ترامب للرئيس السيسي: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء / أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع الدول حول العالم.

وقال الرئيس ترامب - خلال لقاء ثنائي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع - :"تجمعنا علاقات ثنائية كانت شخصية لفترة طويلة، ونعمل سويا على عدد من المشروعات، كما نناقش العديد من القضايا التجارية مع مصر".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على حل قضية السد في إثيوبيا والذي تسبب في عدد من المشكلات لمصر، لافتا إلى أن هذا الأمر قد تم بسبب الانتخابات المزورة التي حدثت فى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يجري العمل على حل هذه المشكلة.