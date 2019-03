يشهد اليوم الأحد، 3 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



الدوري المصري:

طلائع الجيش X المصري البورسعيدي - 4:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الإنتاج الحربي X مصر للمقاصة - 4:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

إنبي X وادي دجلة - 7:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

أوثو دويو - الكونجو X حسنية أكادير المغربي - 3:00 مساءً -

إينوجو رينجرز النيجيري X النجم الساحلي التونسي - 3:00 مساءً -



بترو أتلتيكو الأنجولي X الزمالك - 6:00 مساءً -

ساليتاس - بوركينا فاسو X الصفاقسي التونسي - 6:00 مساءً -

الهلال السوداني X زيسكو يونايتد الزامبي - 6:00 مساءً -

أشانتي كوتوكو - غانا X نكانا الزامبي - 6:00 مساءً -



نهضة بركان المغربي X الرجاء الرياضي المغربي - 9:00 مساءً -

نصر حسين داي الجزائري X جورماهيا الكيني - 9:00 مساءً -



الدوري الإنجليزي:

واتفورد X ليستر سيتي - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

فولهام X تشيلسي - 4:05 مساءً - beIN SPORTS HD 2

إيفرتون X ليفربول - 6:15 مساءً - beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني:

إيبار X سيلتا فيجو - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3

ريال بيتيس X خيتافي - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ريال سوسيداد X أتلتيكو مدريد - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

فالنسيا X أتلتيك بيلباو- 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي:

تورينو X كييفو فيرونا - 1:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 4

أودينيزي X بولونيا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

جنوىX فروزينوني - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 13 EN

سبال X سامبدوريا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

أتلانتا X فيورنتينا - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 13 EN

نابولي X يوفنتوس - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني:

شتوتجارت X هانوفر - 4:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

فولفسبورج X فيردر بريمن - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:

جانجون X نانت - 4:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 4 FR

نيس X ستراسبورج - 4:00 مساءً - beIN SPORTS MAX 5 FR

ليل X ديجون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

ليون X تولوز - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1 FR

مارسيليا X سانت إيتيان - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6