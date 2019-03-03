عبد العال: تشكيل مجموعات عمل فى جميع المحافل الدولية لحل القضية الفلسطينية.. فيديو

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن العرب اختلفوا فى الكثير من القضايا ولكنهم اتفقوا فى قضية واحدة وهى القضية الفلسطينية وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عنوان للمؤتمر وهو "القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".



وأضاف عبد العال، خلال كلمته بالمؤتمر الـ29 للاتحاد البرلمانى العربى، "لدينا عزيمة قوية بأن نخرج بقرار موحد يذهب من تفعيل الأقوال إلى واقع عملى"، مشيرًا إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالقرار بالمؤتمر وإنما سيتم تشكيل مجموعات عمل فى كل المحافل الدولية ويكون الشاغل الوحيد لها القضية الفلسطينية لإخطار العالم وتوعية كل الشعوب بأن القرار الأرعن الذى اتخذته الإدارة الأمريكية، قرار جائر، اعتدى على حقوق الشعب الفلسطينى.



وأضاف أن الشعب الفلسطينى لا يزال يقاتل حتى الآن، حيث إن الأطفال الفلسطينيين سلاحهم الحجارة وأمامهم جيش مزود بجميع الأسلحة.

