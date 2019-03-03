تعرف على دور أكاديمية الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

قال الدكتور أشرف فهمي، مسئول التدريب بأكاديمية الأوقاف، إن فكرة إنشاء أكاديمية الأوقاف جاءت في إطار سعي وزارة الأوقاف نحو تطوير وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.



وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، الأحد، أن من أهداف الإستراتيجية للأكاديمية إخراج جيل من الأمة صاحب فكر مستنير واعٍ يواجه التحديات العصرية ويستطيع أن يجد حلولا لمشاكل العصر والقضايا الحياتية والمستجدة.



وأوضح أن أكاديمية الأوقاف الدولية تعد أكاديمية مبنى ومعنى، حيث إن المبنى يعد صرحا كبيرا يضم 4 أدوار، وقاعات للتدريس مجهزة على أعلى مستوى بأحدث طرق ووسائل التكنولوجيا العصرية، إضافة إلى معمل للحاسب الآلى ومعمل الترجمة والصوتيات.