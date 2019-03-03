ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على دور أكاديمية الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 12:15 م
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور أشرف فهمي، مسئول التدريب بأكاديمية الأوقاف، إن فكرة إنشاء أكاديمية الأوقاف جاءت في إطار سعي وزارة الأوقاف نحو تطوير وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، الأحد، أن من أهداف الإستراتيجية للأكاديمية إخراج جيل من الأمة صاحب فكر مستنير واعٍ يواجه التحديات العصرية ويستطيع أن يجد حلولا لمشاكل العصر والقضايا الحياتية والمستجدة.

وأوضح أن أكاديمية الأوقاف الدولية تعد أكاديمية مبنى ومعنى، حيث إن المبنى يعد صرحا كبيرا يضم 4 أدوار، وقاعات للتدريس مجهزة على أعلى مستوى بأحدث طرق ووسائل التكنولوجيا العصرية، إضافة إلى معمل للحاسب الآلى ومعمل الترجمة والصوتيات.

ترشيحاتنا

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

أسماك القرش تجتاح شوارع غزة.. صور

مواجهة 30 مارس.. سبب إبعاد السولية عن تدريبات الأهلي

قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

سكان صقر قريش بالمعادى يشكون عدم وجود أعمدة إنارة وتدهور الطرق

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 -3- 2019 والقنوات الناقلة

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

فيديو

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو
تعرف على دور أكاديمية الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
على عبد العال يدعو الدول العربية للتكاتف من أجل فلسطين.. فيديو
عبد العال: تشكيل مجموعات عمل فى جميع المحافل الدولية لحل القضية الفلسطينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟