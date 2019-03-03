وكيل تعليم بورسعيد يشهد انطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الدبلوم الفنى

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق القوافل التعليمية لطلاب دبلوم التعليم الفنى بمدرسة الزهور الصناعية للبنات، بحضور المهندس حسن طاهر مدير عام ادارة التعليم الفنى ود. عزة عوضين مدير ادارة شمال التعليمية.



واكد باهى خلال كلمته للطالبات ان الدولة تولى التعليم الفنى اهتماما كبيرا كونه عصب الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، مشيرا الى تفوق طلاب بورسعيد فى شهادة دبلوم التعليم الفنى فى الاعوام السابقة وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



كما وجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على هذه القوافل التعليمية ولكل من يساعد فى نجاحها متمنيا التوفيق لكل طلاب التعليم الفنى فى شهادة الدبلوم وان يحذوا حذو زملائهم بحصولهم على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى جميع التخصصات.



نظمت هذه القوافل ادارة التعليم الفنى بإدارة شمال التعليمية تحت اشراف حمدى تمام مدير الادارة وحددت لها مدرستى الزهور الصناعية للبنات ومدرسة بورسعيد الميكانيكية وشهد اليوم الاول لها حضور ٢٠٠ طالبة لمحاضرة فى مادة اللغة العربية القاها محمد عاشور موجه اول اللغة العربية وتستمر لمدة اسبوع.