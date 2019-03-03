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رياضة

أتالانتا يفوز على فيورنتينا بثلاثية ويدخل صراع المراكز الأوروبية في الكاليتشو

الأحد 03/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
القسم الرياضي
حقق فريق أتالانتا، انتصارًا هامًا على حساب فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

افتتح لويس موريل التسجيل للفيولا في الدقيقة الثالثة، وعادل يوسيب إيليتسيتش النتيجة لأتالنتا في الدقيقة الثامنة والعشرين، وأضاف زميله بابو جوميز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 ، قبل أن يجهز روبن جوسنيس على آمال فيورنتينا في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث لأتالنتا في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 41 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي فيورنتينا عند النقطة 36 في المركز العاشر

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