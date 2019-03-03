رد قصور الثقافة على وجود كتب التطرف لسيد قطب.. فيديو

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه "قبل توليه الهيئة هناك قرار وزاري بسحب كل كتب المتطرفين من المكتبات وقصور الثقافة".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "هناك كتبًا لسيد قطب ومحمد قطب داخل مكتبة مركز الغنايم التابعة لوزارة الثقافة، ونزلت لجنة فورية اليوم ورفعت تلك الكتب، وأحالت وكيل الوزارة ومدير قصر الثقافة للتحقيق".



وتابع أن "وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تعليماتها صارمة بخصوص منع كل كتب المتطرفين من مكاتب قصور الثقافة"، مشيرًا إلى أن "الهيئة لديها لجان على مستوى الجمهورية للتفتيش على المكتبات والقصور لمنع كل الكتب الداعية للتطرف".

