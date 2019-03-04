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حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بكفر الدوار

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى عامل مقيم بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء مما تسبب فى إصابته " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد .ف.ا.50 سنة "عامل ومقيم قرية البسلقون بمركز كفر الدوار [ جثة هامدة ] ادعاء سقوط من أعلى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجله ممدوح 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام والده المذكور بأعمال  بناء بعقار ( تحت الإنشاء ) بالطابق الثانى علوى بناحية بردله بدائرة القسم  إختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى السقالة وحدثت إصابته ووفاته .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

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