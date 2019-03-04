مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بكفر الدوار

لقى عامل مقيم بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء مما تسبب فى إصابته " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة .
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد .ف.ا.50 سنة "عامل ومقيم قرية البسلقون بمركز كفر الدوار [ جثة هامدة ] ادعاء سقوط من أعلى.
وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " ولا توجد شبهة جنائية.
وبسؤال نجله ممدوح 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام والده المذكور بأعمال بناء بعقار ( تحت الإنشاء ) بالطابق الثانى علوى بناحية بردله بدائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى السقالة وحدثت إصابته ووفاته .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد .ف.ا.50 سنة "عامل ومقيم قرية البسلقون بمركز كفر الدوار [ جثة هامدة ] ادعاء سقوط من أعلى.
وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " ولا توجد شبهة جنائية.
وبسؤال نجله ممدوح 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام والده المذكور بأعمال بناء بعقار ( تحت الإنشاء ) بالطابق الثانى علوى بناحية بردله بدائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى السقالة وحدثت إصابته ووفاته .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .
وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.