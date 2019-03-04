مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بكفر الدوار

لقى عامل مقيم بقرية البسلقون بمركز كفر الدوار مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء مما تسبب فى إصابته " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة .



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد .ف.ا.50 سنة "عامل ومقيم قرية البسلقون بمركز كفر الدوار [ جثة هامدة ] ادعاء سقوط من أعلى.



وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره " وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادعاء سقوط من أعلى " ولا توجد شبهة جنائية.



وبسؤال نجله ممدوح 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام والده المذكور بأعمال بناء بعقار ( تحت الإنشاء ) بالطابق الثانى علوى بناحية بردله بدائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضًا من أعلى السقالة وحدثت إصابته ووفاته .. ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



