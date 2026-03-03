شرارة الحب تشتعل في قلب أحمد رمزي تجاه تارا عبود في الحلقة 14 من فخر الدلتا

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فخر الدلتا تطورًا عاطفيًا لافتًا، بعدما بدأت ملامح قصة حب جديدة تتشكل بين النجم أحمد رمزي والنجمة تارا عبود ضمن أحداث العمل.

وجاءت المشاهد محمّلة بلحظات رومانسية خجولة ومواقف إنسانية كشفت عن تغيّر واضح في مشاعر شخصية أحمد رمزي، حيث ظهرت عليه علامات الإعجاب والاهتمام المتزايد.

الحلقة حملت مزيجًا من الدراما والكوميديا، إذ تداخلت تطورات العلاقة العاطفية مع الصراعات الاجتماعية التي يواجهها أبطال العمل، في إطار يعكس رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وتحقيق طموحاته.

