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أخبار العالم

مقتل 14 شخصا جراء إعصار ولاية ألاباما الأمريكية

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتحدة مخلفا أضرارا كارثية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز عربية".

وقال جاي جونز شريف، وهو مسؤول محلي "حتى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكدة".

وأضاف "جونز"، أن هناك أشخاصا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".

وأشار إلى أن الإعصار قطع كيلومترات عدة، متسببا بدمار "كارثي" على طول مساره.

ولم يتحدث "شريف" سوى عن إعصار واحد، غير أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن أعاصير عدة ضربت مقاطعة لي بشكل متزامن.

وضرب إعصاران على الأقل مقاطعة "لي" الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بى سى" و"آى بى سى" عن مسؤول محلى.

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