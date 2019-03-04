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أخبار العالم

مصرع 4 أمريكيين وقائد طائرة في تحطم مروحية بكينيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبوهشيمة
لقي أربعة أمريكيين وقائد طائرة مصرعهم، إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها الليلة الماضية، في الحديقة الوطنية المركزية لكينيا، التي تقع على الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا، حسبما أعلنت الشرطة الكينية، اليوم.

وقالت الشرطة: "إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير مؤكد، وأنه سيتم إعلان أسماء الضحايا بمجرد إبلاغ أقاربهم".

وأضافت "أن المروحية كانت واحدة من اثنتين هبطتا في "معسكر خيام" في الجزيرة، وأن الطائرة الأخرى أقلعت من المنطقة بأمان".

وذكرت منصة الإخبار الكينية "كابيتال اف ام في" أن الأميركيين كانوا من السياح الذين زاروا المعسكر، وكانوا في طريق عودتهم عندما وقع الحادث.

وأوضحت المنصة، أن الطيار يدعى ماريو ماجونجا، وأنه من بين الطيارين العاملين مع نائب الرئيس الكيني، وليام روتو.

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