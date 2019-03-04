المصيلحى يصدر تعليمات بتوريد المكرونة لفروع مخازن الجملة القريبة من الشركات الموردة

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع كل من النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة، وبحضور اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وممثلى كبرى الشركات المنتجة لسلعة المكرونة ،لحل المشاكل التى تواجه الموردين وكذلك التأكيد على استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين .



وصرح النائب طارق حسانين، أن اجتماع وزير التموين مع الغرفة وممثلى الشركات الموردة لسلعة المكرونة تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية ،منها نجاح الغرفة فى توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للشهر الثالث على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات ،ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تصل الى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ، حيث سيتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 30 ألف طن خلال شهر مارس الجارى من خلال 27 شركة منهم 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق و5 شركات قطاع أعمال عام .



من جانبه أكد وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، انه يتم حاليا توريد أجود أنواع منتجات المكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،حيث يتم طرح كيس المكرونة زنه 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 5 الى 6 جنيهات، لافتا الى أن الوزير ابدى ارتياحه عن التزام الشركات بتوريد سلعة المكرونة للشهر الثالث على التوالى كما وجه الوزير الشكر للموردين . ‪



وأكد "وجدى المشد " أن الوزير طالب خلال الاجتماع الموردين بعدم زيادة أسعار المكرونة الموردة لصالح الوزارة حتى بعد شهر رمضان المقبل ، وأن أصحاب الشركات تعهدوا للوزير على الاستمرار فى التوريد دون زيادة فى الأسعار ،رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الانتاج ،وذلك فى إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين فى توفير السلع الاساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين ،كما أن الغرفة لديها الاستعداد بتوفير اى كميات تحتاجها الوزارة، حيث أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز أدى الى تقليل معدلات الضغط على الأرز خلال الشهرين الماضيين .



وأوضح أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات التى تواجه الموردين ، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين تعليمات خلال الاجتماع بتوريد سلعة المكرونة وفقا للتوزيع الجغرافى على أن تقوم الشركات بتوريد المكرونة لفروع مخازن الجملة القريبة منها توفيرا لنفقات نقل السلعة على الموردين خاصة بعد تجاوبهم مع الوزير بعدم زيادة الأسعار حتى بعد شهر رمضان المقبل كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات الموردين، وكذلك تشكيل لجان لحل اى مشاكل تواجه عمليات التوريد .



جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ،ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة بشأن توريد سلعة المكرونة ووافق الوزير على توريد المكرونة لتكون ضمن المقررات التموينية بشكل أساسى اعتبارا من شهر يناير الماضى على البطاقات .