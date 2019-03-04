أول تعليق من سفارة أوزباكستان على بدء الطيران المباشر إلى مصر

قال يختار عبدالصادق، المستشار الإعلامي لسفارة أوزباكستان في القاهرة، إن الجهود المصرية الأوزبكية، بخصوص التعاون في مجال نقل الركاب نجحت في التوصل إلى اتفاق سيتم من خلاله تسيير رحلات طيران مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.



وأضاف «عبدالصادق» في تصريح لـ«صدى البلد» أن وفدا مصريا قام بزيارة طشقند العاصمة الأوزبكية، وتم التوصل مع الخطوط الجوية الأوزبكية على تسيير رحلات الطيران المباشرة (شارتر) إلى مطار شرم الشيخ.



وتوقع أن يكون عدد الرحلات المسيرة من أوزباكستان إلى شرم الشيخ رحلة واحدة شهريا كبداية للتعاون، وقابلة للزيادة وفق عدد الركاب، الذي من المتوقع أن يزداد بصورة تدريجية.



جاء ذلك فور استقبال مطار شرم الشيخ الدولي، أمس الأحد، أول رحلة طيران "شارتر" من العاصمة "طشقند" عاصمة أوزباكستان، رقم "HU3533" وعلى متنها 166 سائحًا.



واستقبل مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، وإدارة مطار شرم الشيخ الدولي، وشركة "صن إنترناشونال"، السائحين ورحبت بهم، ووزعت عليهم ورد وهدايا ومطبوعات سياحية، تخص هيئة تنشيط السياحة.