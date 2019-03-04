ندوة في جامعة الأهرام الكندية لمناقشة كتاب المسكوت عنه في التاريخ





يقيم مركز التعليم المستمر بكلية طب الأسنان في جامعة الأهرام الكندية بالسادس من أكتوبر، ندوة يوم 10 مارس الجاري لمناقشة كتاب "المسكوت عنه في التاريخ" للدكتور وسيم السيسي والصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية.



ويجمع الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات وأستاذ جراحة المسالك البولية، بين الطب والكتابة بتدقيق علمي في تاريخ الفراعنة، من خلال ما أصدره من كتب من بينها "الطب في مصر القديمة"، و"مصر التي لا تعرفونها"، و"في البدء كانت مصر".

ويأتى كتابه الأخير "المسكوت عنه في التاريخ"، استكمالا لتلك الكتابات، علما أنه يحتوي على 54 موضوعا.



ويعد نشاط مركز التعليم المستمر بكلية طب أسنان الجامعه الكندية حلقة متكاملة في اطار الخطة العلمية والثقافية العامة التي اعتمدها د. فاروق اسماعيل رئيس الجامعة، من ضرورة القيام بدور تنويري وتثقيفي لطلابها وفي مختلف مجالات المعرفة العلمية والثقافية، وسوف يقوم الدكتور طارق الشرقاوي نائب رئيس الجامعة وعميد كلية طب الأسنان عقب الندوة بتكريم الدكتور وسيم السيسى بمنحه درع الكلية.



وقد أثار الكتاب عقب نشره الكثير من الجدل خاصة وأن الدكتور وسيم كعادته اقترب من الكثير من القضايا الشائكة والمسكوت عنها في كتابة تاريخ مصر القديم مثل العدالة، الدين، القانون، قانون الأخلاق، تاريخ حفر قناة السويس، مأساة ابن جرير الطبري ومن الموضوع المهمة التي ستتناولها الندوة هيكل سليمان، عقيدة التوحيد، سرقة رأس نفرتيتي.

