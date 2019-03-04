ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ترقب في المقاولون العرب بشأن مباراة الزمالك بالدوري

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:56 م
جانب من مباريات الزمالك
جانب من مباريات الزمالك والمقاولون
عمرو الحلواني
يترقب مسئولو نادى المقاولون العرب وصول خطاب رسمى من قبل اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 13 مارس الجارى فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أشار إلى إمكانية تأجيل مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب نظرا لانشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

وكان الجهاز الفنى للمقاولون العرب رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك فى ظل السعى إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة من اجل المنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب .

ترشيحاتنا

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

قرار جديد من الكويت بشأن العمالة المصرية

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

مصرع 3 أطفال أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية

هكذا دعمت الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

قرار عاجل من أمير مكة بشأن كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة للإنجليزية

الفيروسات الكبدية: 3% الإصابة بفيروس سي من 30 مليون مواطن تم فحصهم..فيديو

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 -3- 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟