ترقب في المقاولون العرب بشأن مباراة الزمالك بالدوري

يترقب مسئولو نادى المقاولون العرب وصول خطاب رسمى من قبل اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 13 مارس الجارى فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أشار إلى إمكانية تأجيل مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب نظرا لانشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .



وكان الجهاز الفنى للمقاولون العرب رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك فى ظل السعى إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة من اجل المنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب .