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محافظات

14 مارس إقامة المعرض الخامس لعرض وبيع منتجات الشباب بمطروح

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:58 م
14 مارس اقامة المعرض
14 مارس اقامة المعرض الخامس لعرض وبيع منتجات الشباب بمطروح
ايمن محمود
تنظم الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، المعرض الخامس لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات وذلك في الفترة من 14 مارس حتى 16 مارس 2019 م بالنادي الاجتماعي بالمحافظة.

صرحت بذلك صباح توفيق مدير السياحة والمصايف بالمحافظة، وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح بفتح مزيد من منافذ تسويق منتجات الشباب من المنتجات البيئية واليدوية والتيسير عليهم دون تحمل العارضين أي مقابل مادى لمساعدة الشباب والمرأة المعيلة على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة ولتحقيق عائد ربحي لهم .

وأضافت أنه على من يرغب الاشتراك في معرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.

من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ، أن إقامة المعرض الخامس للمنتجات البيئية واليدوية يأتي بالتزامن مع عيد الأم واليوم العالمي للمرأة وذلك إيمانا بتشجيع الشباب والمرأة المعيلة في تعظيم المنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة وبالتحديد صناعة الكليم والسجاد اليدوي ومنتجات الصوف بأكملها.

يذكر أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف قد اقامت 4 معارض سابقة لعرض وبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية والمرأة المعيلة وطلبة المدارس خلال عامي 2017/2018 لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة حققت نجاحا كبيرًا بعرض المشغولات البيئية واليدوية لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والفتيات والسيدات المعيلات من كافة أرجاء المحافظة وإقبالًا كبيرا من المواطنين على المعرض نظرا لانخفاض الأسعار مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.

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