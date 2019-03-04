قطاع الأعمال العام توضح حقائق طرح الشرقية للدخان في البورصة

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالرد على بعض ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى.



وأوضحت الوزارة، أن سهم الشركة مقيد بالفعل ومتداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، وتبلغ حصة القطاع الخاص قبل الطرح 45% تستحوذ المؤسسات على النصيب الأكبر منها وبالتالي من الطبيعي أن يتم طرح أغلب الـ4.5% في طرح خاص عليها.



وأضافت الوزارة فى بيان لها قبل قليل، أن عدد الأسهم المصدرة تبلغ مليارين ومائتين وخمسين مليون سهم، في حين أن الطرح يخص فقط مائة مليون ومائتين وخمسين ألف سهم فقط (وهي لنسبة الـ4.5% من رأسمال الشركة فقط)، وعلى الرغم من طرح السهم، في الطرح الخاص على مديري استثمار الصناديق والمؤسسات المصرية، إلا أن الطلب الأكبر وبمراحل جاء من المؤسسات الأجنبية والعربية بنسبة 94%، وذلك له أثر إيجابي نظرًا لأنه يضيف لحصيلة مصر من العملة الأجنبية.



وتابع البيان، أن العرف في مجال بنوك الاستثمار أن يتم الطرح الخاص لأسهم متداولة في البورصة بدون إعلان مسبق خلال أيام أو ساعات التداول حيث لا يجب التأثير على سعر السهم قبل الطرح، و قد تم فتح باب تلقى الأوامر من قبل المستثمرين لشريحة الطرح الخاص بعد إغلاق جلسة التداول بالبورصة يوم الخميس.



كما أن السهم تم تجزئته مرتين خلال العام الماضي. ويبين الرسم البياني التالي سعر السهم السوقي في العامين الماضيين معدلا بقراري التجزئة، حيث إن عدد الأسهم في بداية عام 2018 بلغ مائة مليون سهم فقط، وبعد التجزئة بلغ مليارين ومائتين وخمسين مليون سهم. ذلك بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للسهم خلال العام الماضي بقيمة 2.33 جنيه مصري للسهم الواحد (بناءً على عدد الأسهم الحالية).



وأشارت الوزارة إلى أن السعر الذي تم تنفيذ الطرح الخاص عليه مناسب جدا لظروف السوق و يعكس تفاؤلا من المتخصصين من المؤسسات الأجنبية في مستقبل الشركة و كذلك الاقتصاد المصري، كما أن الفرصة كانت متاحة طول الوقت للمستثمرين الأفراد لشراء السهم من البورصة كما أن الطرح العام يعطي فرصة أخرى للشراء.