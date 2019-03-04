تعليق ناري من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب انتهاء مباراة النادى الأهلى أمام بتروجت فى بطولة الدورى العام والتى فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.



وقال الحلفاوى : "الأهلي قدم عزفا موسيقيا جميلا اليوم .. العودة اكتملت .. غياب كريم وليد عن مباراة الزمالك أمر مؤسف .. وندعو الله أن يقي الباقين شر الإصابات السبت القادم في مباراة فيتا كلوب الصعبة في الكونغو".



يذكر أن نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله مسلسل أمر واقع الذى عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه كريم فهمى ونجلاء بدر.