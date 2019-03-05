فيلم Alita: Battle Angel يحقق إيرادات 7 ملايين دولار فى أسبوعه الثالث

حقق فيلم "Alita: Battle Angel" إيرادات فى أسبوع الثالث 7 ملايين دولار فى شباك التذاكر الأمريكية.



تدور قصة الفيلم حول (آليتا) وهي ابتكار من عصر سادهُ اليأس، وجدها (د. إيدو) الغامض بينما يجمع أجزاء السايبورج، (آليتا) تصير كائنا قاتلا وخطيرا، لم تعد تتذكر من تكون أو من أين جاءت، لكن بالنسبة لدكتور (إيدو) فالحقيقة واضحة للغاية؛ هي الكائن الذي يستطيع كسر حلقة الموت، ولكن لكي تكتمل غايتها، لابد لها من أن تقاتل وتقتل، هذا هو المكان الذي تكتسب فيه (آليتا) أهميتها الحقيقية؛ فهي ملاك من السماء، كما أنها ملاك الموت.



ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم روزا سالازار وماهرشالا على وكريستوف والتز وجينفر كونيلي وايد سكرين وميشيل رودريجز وجاكي ايرل هالي وكيين جونسون وكاسبر فان دين وايل لامونت وجورجي ليندبورج جونيور وايزا جونزاليز وغيرهم.

