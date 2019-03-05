متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها احتياطي بالكم الذي يلبي جميع احتياجات المواطنين، إضافةً إلى وجود فائض بنسبة 25%.





وأضاف "حمزة"، خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة التطوير الخاصة بشبكات نقل الكهرباء وشبكات التوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضمن وصول الكهرباء بجودة مرتفعة للمواطنين.





وتابع متحدث الوزارة: أن الخطة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي لتطوير شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، والتي من شأنها الوصول إلى المنازل والمحال التجارية، سوف تكون بتكلفة تتخطى 22 مليار جنيه، على أن يتم التطوير التام خلال عامين.





وأعلن أن الخطة تضمن تغيير أكثر من 8800 محول كهربائي، إضافة إلى عدد من الأكشاك والأعمدة والكابلات، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون الانتهاء من الخطة بانتهاء العام الجاري 2019.



