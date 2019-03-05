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ثقافة

وزير الثقافة تتابع حملة 100 مليون صحة بأكاديمية الفنون وتتفقد الإنشاءات الجديدة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
طارق موسى
تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة صباح اليوم مقر حملة 100 مليون صحة في أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي الذي خصص للكشف على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك أبناء منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة خلال المرحلة الثالثة للحملة.

أكدت عبد الدايم أن استضافة مقر للحملة بجهة تابعة لوزارة الثقافة يعكس الدور الاجتماعى لها باعتبارها إحدى مؤسسات الوطن التى تعمل على تنفيذ توجهات الدولة وتساهم فى تحقيق الاستراتيجية العامة الهادفة إلى خدمة المجتمع، كما يأتي تجسيدًا لإحدى صور التعاون المثمر بين المؤسسات الرسمية ووجهت بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن بتوفير مناطق للانتظار حتى تتم عملية الفحص في سهولة ويسر.

كما تفقدت أعمال إنشاء مباني جديدة ملحقة بالأكاديمية منها مبنى سكني للطلاب ومجمع يضم مدارس لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال إلى الثانوية إلى جانب ملاعب ومستشفى ومتحفا للفنون الشعبية وطالبت بسرعة إنهاء الإنشاءات لاستكمال المنظومة التعليمية.

وخلال الجولة التقت وزير الثقافة بـ7 من طلاب معاهد الأكاديمية المتفوقين خلال العام الدراسي 2017 -2018 والذين حصلوا على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما لمدة ثلاثة أسابيع للإطلاع على عدد من التجارب الفنية في مجالات السينما، النقد الفني، الباليه، الفنون المسرحية، الموسيقى العربية، الفنون الشعبية والموسيقى الكلاسيكية.

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