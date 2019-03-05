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رياضة

الكاف يعلن عن حكم السوبر الأفريقي بين الرجاء والترجي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - أحمد هانى
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما لقيادة مباراة السوبر الأفريقي الذي سيجمع بين الرجاء البيضاوي المتوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي، و الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويساعد تيسيما في المباراة كلا من السوداني وليد أحمد علي و الجنوب إفريقي زاكالي سيوالا، علما أن المباراة ستجرى يوم الجمعة 29 مارس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد اتخذ قرار إجراء السوبر لأول مرة خارج ميدان الفريق الفائز بلقب دوري عصبة الأبطال الأفريقية، رغم احتجاجات فريق الترجي التونسي، غير أن المباراة تأجلت عن موعدها الأول، وقرر الاتحاد الأفريقي إجراءها في 29 من الشهر المقبل بقطر.

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